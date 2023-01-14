مدبولي: الرئيس يفتتح محطتين للكهرباء وتحلية مياه البحر في سيناء الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيفتتح مشروعين مهمين في محافظة شمال سيناء في الفترة المقبلة بعد بدء التشغيل التجريبي لهما.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي منذ قليل على هامش جولته في شمال سيناء، أن المشروعين يتضمنان محطة الكهرباء الرئيسية في المساعيد، وهي محطة ضخمة لتوليد الكهرباء للعريش ولكل شمال سيناء بطاقة تشغيل مبدئية 350 ميجا وات ثم ترتفع لـ700 ميجا وات.

وتابع: «قدرة هذه المحطة تعني أنها ليست لتغذية الوضع القائم ولكن تنمية حقيقية لتلبي الاحتياجات المستقبلية للصناعة والزراعة والتشغيل والتجارة وكل شيء».

ولفت إلى أن المشروع الآخر هو محطة تحلية مياه البحر، وهو مشروع ضخم جدا بطاقة 300 ألف متر مكعب في اليوم، ومع اكتمال إنشائها ستخدم أكثر مليون ونصف المليون مواطن، في حين أن الـ100 ألف متر مكعب التي دخلت الخدمة بالفعل، تكفي كل سكان شمال سيناء وهدفنا التنمية الحقيقية.