مدبولي: الرئيس السيسي قرر تنمية سيناء بالتوازي مع مكافحة الإرهاب

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لكل أفراد القوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة والمدنيين من أبناء شمال سيناء الذين استشهدوا أو أصيبوا على مدار الفترة الماضية، مضيفا: «ولولاهم لم نكن لنقف هنا في سيناء بأمن وأمان».

وأضاف في مؤتمر صحفي له قبل قليل، أنه تفقد سوق الجملة في العريش، وغيره من مشروعات تنموية كبيرة جدا، تستثمر فيها الدولة المصرية مئات المليات وعشرات المليات في كل جزء في ربوع سيناء.

وشدد على أن الدولة تعمل على التنمية الحقيقية في كل ربوع سيناء، مضيفاً: «القرار الحكيم للرئيس السيسي بأن مكافحة الإرهاب تتم بالتوازي مع التنمية، ولولاه كنا بقالنا 4 أو 5 سنوات نحارب الإرهاب ولم نتوقف عن المشروعات الكبيرة اللي عملنا عليها، أي أننا لو انتظرنا لنقضي على الإرهاب ثم بدانا التنمية.. كنا سنخسر 4 سنوات، وسنتكبد أضعاف التكلفة».

وأكد أن مشروعات سيناء جاهزة لخدمة التنمية.