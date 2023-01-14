«مدبولي»: توجيهات من الرئيس بتشجيع الفلاح على توريد القمح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفلاح والمزارع لتشجيعه على توريد القمح.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بسيناء، أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيناقش ويقر حافز إضافي لتوريد إردب القمح اعتبارا من الموسم المقبل، إضافة للألف جنيه لتوريد الإردب، ليتم إقرار حافز آخر، لتكون هناك عوائد مجزية للفلاح.

ولفت إلى أن الدولة تدعم المواطن في هذه المرحلة الفارقة والصعبة والعالم كله يعاني منها، وهي أزمة لم يشهدها العالم منذ أكثر من 80 سنة.

دعم السلع الأساسية للمواطن

وشدد على أن الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن نتحملها، مضيفا: «ما نتحمله كدولة يفوق القدرات التي تستطيع دول متقدمة وغنية أن تقدمها لمواطنيها».

وواصل: «لما نتكلم عن سعر رغيف الخبز.. من سنتين كانت قيمة وتكلفة الرغيف كدولة 65 قرشا.. وحينما حدثت الأزمة العالمية أصبحت التكلفة ما يقرب من 80 قرشا.. ولم تحدث أي زيادة لرغيف الخبز، ومع تحريك سعر العملة أصبحت تكلفة الرغيف 90 قرشا.. ولم نرفع سعر الرغيف».

وأوضح أن مصر تنتج 100 مليار رغيف سنويا بتكلفة نحو 93 مليار جنيه دعم من الدولة، كما تدعم الدولة لتر السولار بـ4 جنيهات، باستهلاك 15 مليار لتر، بتكلفة 60 مليار لدعم السولار فقط.

عدم زيادة أسعار الكهرباء

ولفت قرار عدم زيادة الكهرباء لعام كامل الذي اتخذته الدولة في وقت سابق، مضيفا: «لو شيلنا الدعم الفاتورة كانت تزيد 3 أضعاف.. اللي بيدفع 300 جنيه كان المفروض يدفع ألف».