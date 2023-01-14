«اعرف الوقت المناسب لشرب الشاي».. 5 أكواب حد أقصى في اليوم

الكثيرون يعشقون شرب الشاي، فهو المشروب الأساسي الذي لا يكتمل اليوم إلا به، ولا يشعرون بالتوازن والسعادة إلا بدونه، لأنه مشروب بسيط وغير مكلف على الإطلاق، ولكنهم ليس لديهم وعي بالفوائد التي يمكن أن تكون فيه، وبعض الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تناوله بطريقة خاطئة، وتستعرض «الوطن»، فوائده المتعددة بالنسبة لجسم الإنسان، وما الأوقات المناسبة لشربه خلال اليوم.

وفي هذا الصدد قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن مشروب الشاي من المشروبات الأساسية في معظم الدول العربية سواء الأسود أو الأخضر، وهو مليء بمضادات الأكسدة والالتهابات التي تحمي الجسم من الأمراض، ولكن هذا يتوقف على الطريقة التي يعده الشخص بها، فالأفضل اللجوء للأسلوب القديم في إعداده وهو ما يطلق عليه «شاي الكشري»، وهو تسخين المياه ثم وضع ملعقة من الشاي فيها، ويشرب كما هو، موضحة أنه لا تنتج عنه أي أضرار طالما كان بهذا الأسلوب.

عدد مرات تناول الشاي كحد أقصى

وأضافت استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن الكثيرين يتناولون كميات كبيرة من الشاي، بينما الحد الأقصى الذي يجب شربه 5 أكواب على الأكثر في اليوم، بينما يُنصح المرضى الذين يعانون من الأنيميا أو نقص في فيتامين الحديد، أن يشربوه بعد ساعتين من تناول الطعام، حتى يستطيع الجسم الاستفادة من البروتينات التي حصل عليها في الوجبة.

فوائد الشاي بالنسبة للقلب

و أوضحت «نهلة»، أن الشاي يعد من المشروبات التي تساعد على تقوية صحة القلب، و التقليل من فرصة الإصابة بالأمراض القلبية والسكتة الدماغية، كونه يقلل من نسبة السكر في الدم، والبروسترول الضار، والذي يعزز بدوره من صحة القلب، كما أنه يساعد على الهضم، ونمو البكتريا النافعة.