توزيع هدايا على رواد متحف الغردقة بمناسبة الاحتفال بعيد الآثاريين

احتفل متحف الغردقة اليوم، بعيد الآثاريين المصريين، الذي يوافق الرابع عشر من شهر يناير، بتوزيع الهدايا على رواد المتحف من السياح الأجانب والمصريين، الذين توافدو على المتحف لمشاهدة مقتنيات المتحف الأثرية.

توزيع هدايا بمتحف الغردقة

كشفت نيرمين حافظ مدير العلاقات العامة بالمتحف في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة المتحف حرصت على الإحتفال بيوم الآثاريين المصريين بحضور عدد كبير من رواد المتحف من المصريين والأجانب، ووزعت إدارة المتحف هدايا وحلوى بواسطة عدد من الأطفال بالغردقة، موجهة تحية إجلال وتعظيم للآثاريين المصريين حماة التراث الفرعوني الذي أبهر العالم.

مواعيد فتح متحف الغردقة

وأوضحت أن مواعيد فتح المتحف طوال أيام الأسبوع يوميا على فترتين، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة مساء، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساء حتى الحادية عشر مساء.

الاحتفال بعيد الآثاريين المصريين

أوضح حمادة إمام مدير متحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن اليوم يوافق عيد الآثاريين، وهو ذكرى تعيين أول ‏رئيس مصري لمصلحة الآثار مصطفى عامر، في عام 1953م، لافتا إلى أن سبب الاحتفال بأن المنصب كان مقتصرًا على الأجانب فقط.‏

وأكد أن ‏الآثاريون المصريون، حافظوا على تاريخ مصر وآثار بلادهم، وحققوا العديد من الاكتشافات الأثرية المهم، لذا نحتفل بإحياء ذكرى الآثاريين المصريين تكريمًا لهم وتقديرًا لجهودهم.