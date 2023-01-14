ضبط مشرف أمن أصاب طالبا في رأسه بـ «قالب طوب» أثناء الامتحان بالبدرشين

أصيب طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة في البدرشين، بكسر بالجمجمة أثناء امتحانات نصف العام، على يد مشرف أمن، بسبب الإزعاج، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من أيمن شعبان، 40 عاما، حلاق، ومقيم دائرة القسم، بتضرره من «س. ع»، 45 عاما، مشرف أمن بشركة الحديد والصلب، ومقيم البدرشين، لقيامه بإلقاء قالب طوب على نجل شقيقة الأول، «عبد الرحمن سامي»، 10 أعوام، طالب بالصف الرابع الابتدائي، بكسر بالجمجمة، أثناء أداء امتحانات نصف العام بالمعهد الأزهري بأبو رجوان القبلي، الملاصق لمنزل المتهم، لمنع إزعاج الطلبة، محدثا إصابته، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى قصر العيني في حالة سيئة.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، ليتخلص من إزعاج الطلاب.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.