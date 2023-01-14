طقس الإسكندرية في ثالث ليالي نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة

شهد طقس الإسكندرية، اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 19 درجة والصغرى 12، كما تستمر نوة الفيضة الكبرى في ثالث أيامها، التي تضرب المحافظة بأمطار متوسطة، كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإسكندرية اليوم باردا في الصباح الباكر، لطيفا نهارا وباردا جدا ليلا مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة متوسطة الشدة 60% وانتشرت الشبورة المائية صباحا على الطرق الرئيسية.

جو غائم وأمطار متوسطة شهدها طقس الإسكندرية

وبلغ ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى 2 متر بالتزامن مع حالة طقس الإسكندرية اليوم والتي شهدت أمطار متوسطة إلى شديدة رعدية مع هبوب رياح شمالية شرقية تبلغ 30 كيلو متر في الساعة الواحدة حيث نصحت المحافظة بعدم التنقل من المنزل الى للضرورة.

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية إلى استمرار حالة الطوارئ الذي رفعتها منذ بداية العام نظرا لإستمرار الأمطار وسوء الطقس وأكدت على وجود خط ساخن متاح لاستقبال شكاوى المواطنين في أي وقت على مدار 24 ساعة من رقم 175 لأي خط أرضي او رقم 01201175175 للموبايل والواتساب.