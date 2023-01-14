أماكن سقوط الأمطار غدا رعدية على «مطروح والإسكندرية»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون غزيرة إلى رعدية ليلا على بعض المحافظات، ونشاط لحركة الرياح على محافظات السواحل على مدار اليوم، وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد، تعرض محافظات «الإسكندرية، والبحيرة، كفر الشيخ، دمياط»، وتكون غزيرة إلى رعدية ليلا على «مطروح، السلوم»، ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متفاوتة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأكدت الأرصاد الجوية، انعدام فرص سقوط الأمطار غدا الأحد على محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، بالإضافة إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تشهد طقس مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم الجزئية والسحب الممطرة على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

شهدت محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، اليوم، سقوط أمطار غزيرة بداية من الساعات الأولى من الصباح، كما رفعت الجهات المعنية درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي حذرت باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة.