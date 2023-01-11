القبض على 9 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في السيدة زينب ومنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (9 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 6 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب، كما ضُبط بحوزة أحد المتهمين (هاتف محمول "يحوى فيديوهات خاصة بالحفر والتنقيب عن الآثار).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.