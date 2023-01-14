وصول ريم البارودي لمسجد الصديق لتلقي العزاء في والدها

وصلت الفنانة ريم البارودي إلى مسجد الصديق بمنطقة مصر الجديدة، منذ قليل، لتلقي العزاء في والدها الذي وافته المنية، مساء الأربعاء الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وشيعت ريم البارودي جثمان والدها من مسجد السلام بمدينة نصر، ظهر الخميس الماضي، ووارى جثماته الثرى داخل مقابر العائلة.

نوبة بكاء تصيب ريم البارودي في جنازة والدها

ودخلت ريم البارودي في نوبة بكاء شديدة أثناء تشييع جنازة والدها، وحرصت الفنانة زينة على الشد من أزر صديقتها في مصابها الجلل.