شمس البارودي: عزيت الفنانة «ريم» بالتليفون وعلى جروب العائلة بالواتساب

تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، وذلك بعد غيابها بالأمس عن جنازة والد الفنانة ريم البارودي، إذ تجمعهما صلة قرابة.

شمس البارودي تكشف سبب غيابها عن الجنازة

وكشفت الفنانة شمس البارودي عن سبب غيابها عن جنازة والد ريم البارودي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلة إنها لم تحضر الجنازة بسبب معرفتها بوجود كاميرات تغطي، وأنها لم تحضر أيضا جنازة شقيقها الذي وافته المنية في فبراير من العام الماضي، بسبب نفس السبب.

وأضافت أنها حرصت على تعزية الفنانة ريم البارودي عن طريق جروب خاص للعائلة عبر تطبيق «الواتس اب»، كما حرصت بالاتصال هاتفيا عليها وتقديم التعزية لها، مطالبة من الجميع أن يدعو له بالرحمة والمغفرة.

ريم البارودي تنعي والدها

وفي السياق ذاته، حرصت الفنانة ريم البارودي، على نعي والدها الذي رحل عن عالمنا أمس، من خلال كلمات مؤثرة شاركتها مع الجمهور من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قائلة: «لن أنساك حتى ألقاك، انتقل الى رحمة الله تعالى والدي المهندس مجدي البارودي».

وأضافت ريم البارودي :«ويقام العزاء غدا السبت الموافق 14 يناير في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».