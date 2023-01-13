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ريم البارودي تنعى والدها: لن أنساك حتى ألقاك

كتب:

بسمة شطا
03:32 م | الجمعة 13 يناير 2023
ريم البارودي

ريم البارودي

نعت الفنانة ريم البارودي، والدها الذي رحل عن عالمنا أمس، من خلال كلمات مؤثرة شاركتها مع الجمهور من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ريم البارودي تنعى والدها بكلمات مؤثرة

قالت ريم البارودي في رحيل والدها: «لن أنساك حتى ألقاك، انتقل الى رحمة الله تعالى والدي المهندس مجدي البارودي ويقام العزاء غدا السبت الموافق 14 يناير في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وفاة والد ريم البارودي

يذكر أن والد الفنانة ريم البارودي كان قد تعرض لوعكة صحية ونقل إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

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بقلم بسمة شطا