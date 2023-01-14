طقس بورسعيد.. أمطار متقطعة وبرودة ليلا وتحذير لصيادين الدهرا غدا

شهد طقس بورسعيد سقوط أمطار متقطعة وبرودة مساء اليوم، حيث انخفضت درجات الحرارة عن معدلاتها لتصل 11 درجة مئوية، بعد أن ارتفعت إلى 19 درجة مئوية مساءا، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الليل، لتصل إلى شديد البرودة ليلا، فيما حذر مسئول بميناء الصيد البحري صيادين الدهرا من الدخول إلى عمق أكبر فى البحر المتوسط.

طقس بورسعيد يشهد أمطار وبرودة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس بورسعيد سقوط أمطار وبرودة مساء اليوم وغدا حتى يوم الإثنين المقبل مع وجود شبورة مائية خلال فترة الصباح الباكر وحذرت من تخفيف الملابس ليلا، لانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل.

طقس بورسعيد يسمح بالصيد رغم الأمطار

أكد مصدر مسئول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، أن الطقس مستقر يسمح بالصيد غدا، وحذر صيادين الدهرا من الدخول إلى عمق أكبر فى البحر المتوسط، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالميناء، تتابع تقلبات الطقس علي مدار اليوم وفي حالة الطوارىء يتم إغلاق الميناء.

سحب مياه الأمطار

وانتشرت سيارات سحب مياه الأمطار في مناطق مختلفة بأحياء بورسعيد تحسبا لتقلبات طقس بورسعيد والأمطار المتقطعة.

وقالت هالة أبو العز رئيس حي الضواحي لـ«الوطن»، إن الحي سحب تجمعات مياه الأمطار، وتسليك بالوعات الصرف، وغرف التفتيش بعدد من المناطق، منها الوفاء وفي محيط النادى المصري الاجتماعي والتصنيع وخلف مصنع الثلج ومنطقة مبارك.

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة، وتطهير الصرف الصحي بمختلف مناطق وقطاعات الحي.