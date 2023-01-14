رامي رضوان: أسرة DMC عائلة كبيرة.. و«السفيرة عزيزة» يضم 5 سفيرات وملكة

قال الإعلامي رامي رضوان، إن أسرة DMC هي عائلة كبيرة بجميع أفرادها الذين يسهمون في النجاح بشكل كامل، متابعا «القناة هي بيتنا الكبير والجمهور وفريق العمل هما الأهل والعائلة، وبرنامج السفيرة عزيزة هو بيت وليس برنامج فقط وبه 6 وردات، لما بنتفرج عليه بنلاقيه بيمثل بيوت مصرية كتير، في حالة من الدفء والحنان والرقي والشياكة والروح الجميلة».

5 سفيرات وملكة

وتابع الإعلامي رامي رضوان قائلا: «النهارده بقوم بدور المذيع في البرنامج وليس الضيف، والحقيقة إنهم مش بس 6 وردات لا دول 5 سفيرات وملكة، ومن أجمل ما فيه صاحبة التاريخ الإعلامي المشرف والتي أنتجت العديد من أصحاب الخبرات الإعلامية الملكة سناء منصور».

لترد عليه الإعلامية سناء منصور: «أنت ابنى البكري، والسفير العزيز لنا».

المغامرة الشقية الذكية الجميلة

واستكمل رامي رضوان: «جاسمين طه زكي بتقدم الفعاليات برقي وشياكة وطريقة مبهجة لا مثيل لها، والمغامرة الشقية الذكية الجميلة التي قامت بمغامرات في البرنامج زي القفز من الطيارة وهي رضوى حسن، وبتعمل كل المغامرات غير المتوقعة».