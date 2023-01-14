تهنئة من متابعي «DMC» حول العالم بمناسبة عيد ميلادها السادس

هنأ الإعلامي بدر الحقيل، من المملكة العربية السعودية، قناة DMC بمناسبة عيد ميلادها السادس، قائلا: «أتمنى للقناة دوام التوفيق والسداد، وسعيدا بأني كنت جزءً من ضمن مسيرتها في النجاح، متحدثا عن القضايا التي تهم الخليج والعرب والممكلة العربية السعودية».

تهنئة من انجلترا

وقال ياسر الشنواني من إنجلترا «كل سنة وقناة DMC بخير في عيد ميلادها السادس، وكل سنة والعاملين بها بصحة وسعداة ودائما في نجاح، وبشكرها على تغطيتها المناسبة للمتابعين من داخل وخارج مصر».

وتابعت إيمان ريمان من استراليا: «كل عام وقناة DMC والعاملين بها بألف خير، وأهئنكم بعيد ميلادها السادس وتظل القناة مستمرة لسنوات طويلة ودائمة».

رسالة من لبنان

وقال مسلم شعيتو من روسيا، مدير المركز الثقافي الروسي العربي، «كل عام والعاملين في القناة بخير وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم المميز دائما، وأن تبقى محطة للجمهور العربي كاملا».

وأضافت رندلي جبور من لبنان، نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان: «من القلب أوجه التهنئة لقناة DMC بعيدها السادس، ولى تجربة جميلة وممتعة في الإطلالات الإعلامية على القناة التي تتميز بالعدالة والاحترام والمهنية».