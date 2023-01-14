بعد اعتزام بريطانيا تزويد أوكرانيا بها.. 7 معلومات عن دبابات «تشالنجر 2»

تعتزم بريطانيا إرسال دبابات قتال رئيسية إلى أوكرانيا إلى جانب دعم مدفعي إضافي، لكييف فى ظل استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن رئيس الوزراء أكد أن بلاده ستكثف الدعم لأوكرانيا وستوفر دبابات «تشالنجر 2» وأنظمة مدفعية إضافية، فضلا عن الدعم الدبلوماسي العالمي، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفيما يلي معلومات عن الدبابات البريطانية «تشالنجر 2».

معلومات عن دبابات تشالنجر 2

- دبابة قتالية مصممة لمهاجمة الدبابات الأخرى

-تم البدء فى إنتاجها عام 1986

-دخلت الخدمة في الجيش البريطاني منذ 1994

-قاتلت في البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق

-دبابة تشالنجر 2 نسخة معدلة من تشالنجر 1 التي شاركت في حرب الخليج.

-تتميز بنظام إلكتروني للتحكم بالنار.

-يبلغ معدل سرعة الدبابة 40 كيلومترا في الساعة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطانى أن بريطانيا ستنسق دعمها مع الحلفاء بعدما أشارت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إلى أنها ستقدم مركبات مدرعة إلى أوكرانيا.

بريطانيا ستنسق مع الحلفاء بشأن دعم أوكرانيا

وأضاف مكتب رئيس الوزراء البريطانى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا قريبا وفقا لوكالة أنباء رويترز.

فيما قدمت السلطات الأوكرانية الشكر لبريطانيا على حزمتها الدفاعية الجديدة، وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عبر تويتر «هذا إسهام مهم في الدفاع وحرية الديمقراطية في أوروبا، نحن ممتنون لريشي سوناك والشعب البريطاني على مساعدتهم».