صدق أو لا تصدق.. شاب يبيع كليته لحضور حفل عبدالمجيد عبدالله بالرياض

تألق المطرب عبدالمجيد عبدالله في حفله الغنائي الذي أحياه، مساء أمس الجمعة، بمدينة الرياض في السعودية.

وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا رغم ارتفاع أسعار التذاكر، ما دفع شركة روتانا لتصوير مقاطع مع الجمهور، لسؤالهم «بعت ايه علشان تشتري تذاكر الحفل»، ففجر أحد الحضور مفاجأة قائلا: «بعت كليتي بس العملية تمام الحمد لله».

تعليقات الجمهور على حفل عبد المجيد عبد الله

وتنوعت تعليقات الجمهور ردا على السؤال المطروح، فأجاب أحدهم «بعت ساعتي»، ورد آخر «جاتلي هدية».

وكان المطرب عبدالمجيد عبدالله، أحيا حفلين بمدينة الرياض يومي الخميس والجمعة الماضيين، بعد توافد الجمهور بأعداد كبيرة إلى الحفل الأول، ما دفع الجهة المنظمة لتنظيم ليلة إضافية، لاستيعاب الجمهور الذي لم يتمكن من حضور الحفل، ولذلك نفذت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعات قليلة.