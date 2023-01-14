حالة الطقس غدا بالمحافظات.. شبورة مائية كثيفة في القاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا بالمحافظات، إذ يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية، لاسيما القريبة من المسطحات المائية، مع نشاط لحركة الرياح على مختلف محافظات الجمهورية تزداد سرعتها في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وعن حالة الطقس غدا بالمحافظات، تشير التوقعات إلى تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى طقس مائل للبرودة ليلا، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية ونشاط لسرعة الرياح تصل إلى 24 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 11.

حالة الطقس غدا الأحد بالمحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات جنوب الوجه البحري تكون مائلة إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة ونشاط للرياح تصل إلى 26 كيلو متر في الساعة ،وسجلت درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

فيما جاءت حالة الطقس غدا الأحد في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري 19 درجة مئوية وبلغت الصغرى 13 درجة مع نشاط للرياح، التي تصل سرعتها إلى 34 كيلو متر في الساعة، وسط تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية وسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية تصل إلى 60% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية على محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد مع نشاط للرياح، وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

وانخفضت درجات الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد عن 10 درجات، إذ سجلت الوادي الجديد 6 درجات، الفيوم 7 درجات، أسيوط 6 درجات، المنيا وبني سويف 7 درجات.