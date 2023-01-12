حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى.. والحرارة 7 درجات

أعلنت قبل قليل، هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات، حيث تتعرض البلاد إلي سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية التي تصل بين المحافظات والقاهرة الكبرى، وسط نشاط لحركة الرياح يأتي ذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى التي تؤثر على شمال البلاد.

حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات

وعن حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات، أوضحت «الأرصاد»، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لتأثرهم بنوة الفيضة الكبرى، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات مع نوة الفيضة الكبرى

جاء طقس غدا الجمعة في محافظات القاهرة الكبرى مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع نشاط لحركة الرياح، حيث تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة، وتكون الشبورة المائية كما سجلت العظمى 19 درجة وبلغت الصغرى 12 درجة.

فرص سقوط الأمطار غدا

وفيما يتعلق بطقس محافظات جنوب الوجه البحري، تشهد طقسا غائما مائلا إلى البرودة ليلا بارد نهارا، حيث سجلت العظمى 19 درجة وبلغت الصغرى 12 درجة، وسرعة الرياح سجلت 28 كيلو متر.

وجاء طقس محافظات شمال الصعيد مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، حيث تنخفض درجة الحرارة الصغرى أقل من 10 درجات مئوية في محافظات أسيوط، حيث سجلت 7 درجات، وسجلت 8 درجات في بني سويف، المنيا، الفيوم.

درجات الحرارة غدا

وتشهد محافظات جنوب الصعيد طقسا مشمسا أحيانا مع نشاط لحركة الرياح تصل إلى 16 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 22 درجة مئوية وبلغت الصغرى 10 درجات.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والبحر الأحمر تكون الشبورة المائية وطقس مائل إلى البرودة ليلا غائم جزئي نهارا.

وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر غدا الجمعة تكون معتدلة وترتفع إلي 2 متر، على أن يكون الاتجاه شمالية غربية إلي جنوبية غربية، وعن البحر المتوسط يصل ارتفاع الأمواج إلى 1.75 متر ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.