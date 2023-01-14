مصرع شخص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالمنيا

لقي شخص مصرعه مساء اليوم، إثر وقوع تصادم بين سيارة نقل بمقطوة في مركز المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل أرقام 8729 ن ج ل، بدراجة بخارية رقم 3927 ن ا ق، بالقرب من مزلقان ماقوسة بمركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين وفاة عبدالرحمن أحمد رشاد، مقيم بقرية بني أحمد، وجرى نقل الجثة لمستشفى الحميات، والقبض على سائق السيارة بواسطة رجال الشرطة، وتحفظ رجال المرور على السيارة والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بإصابة 14 شخصا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم بمركز المنيا.