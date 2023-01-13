ضبط طن ونصف أقماح قبل تحويلها لعلف ماشية داخل «مدشة» في المنيا

قاد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكل الجهات المعنية.

تخزين قمح داخل مدشة

تمكنت الحملة بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، من ضبط مدشة للأعلاف والحبوب، تم تخزين حوالي طن ونصف من الأقماح بها، بعزبة الخشابة بحي غرب المدينة، لاستخدام القمح دون تصريح بذلك، كأعلاف للحيوانات، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال المدشة، والتحفظ على الكميات المضبوطة، مؤكدا استمرار جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويشن الجهاز التنفيذي في محافظة المنيا، حملات مكبرة بشكل يومي، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة جميع القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بجميع مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب الاستمرار في تنظيم الحملات التموينية.