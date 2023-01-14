إخماد حريق بمخبز نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي، حريق هائل اندلع اليوم، بمخبز سياحي بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا، بسبب تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز دون إصابات بشرية.

حريق هائل بمخبز سياحي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل بمخبز سياحي، داخل قرية دماريس شمال مدينة المنيا، بسبب تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز، دون مصابين.

السيطرة على الحريق دون إصابات

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي، حيث تبين نشوبه بمخبز سياحي ملك رمضان سعيد، ويقع أمام شركة مطاحن مصر الوسطى بقرية دماريس، دون إصابات بشرية.

جرى التحفظ على مكان الحريق، وعمل كردون أمني، وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.