عاجل.. إصابة 14 شخصا من 3 محافظات إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 14 شخصا، من 3 محافظات مختلفة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة اليوم، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من بوابة رسوم مركز المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «2165 ص ا ج»، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة رسوم مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا من محافظات الفيوم وقنا والقاهرة.

إصابة 14 شخصا من 3 محافظات

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص، تبين بالفحص انقلاب السيارة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة كل من: حسنية محمد 37 عاما، عبد الله محمد، 8 سنوات، محمد عبد العليم 28 عاما، 28 عاما، يقيمون بمحافظة الفيوم.

كما أصيب: جمعة محمد 50 عاما، محمد محمدين 27 عاما، أحمد محمد 25 عاما، وائل فوزي 26 عاما، أسامة بكر 29 عاما، طارق فوزي 28 عاما، يقيمون بمحافظة قنا.

وأصيب في الحادث: زكي فتحي 62 عاما، سعيد محمد 41 عاما، سيد محمد 51 عاما، شعبان رمضان 34 عاما، يقيمون بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى 2 آخرين جار التعرف عليهما.

تم نقل المصابين الـ14 إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وانتقل إدارة رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة.