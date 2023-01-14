إصابة 4 أشخاص في حادثين على الطريق الدائري بمركز المنيا

أصيب 4 أشخاص في حادثين منفصلين على الطريق الدائري بمركز المنيا، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بدراجة نارية بسبب السرعة، ونتج عن ذلك إصابة 3 أشخاص، كما أصيب مواطن صدمه «توك توك» بنفس الطريق.

تصادم ربع نقل ودراجة نارية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، بسبب السرعة على الطريق الدائري شرق مدخل كوبري أبو شناف أمام قرية أبو عياد بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كلا من صالح ممدوح، 22 عاما، طالب، مصطفى رضا، 16 عاما، طالب، محمد علاء، 21 عاما، موظف، وجميعهم يقيمون بقرية أبو يعقوب، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وارتجاج وسحجات وكدمات.

«توك توك» يصدم شخصا

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام «توك توك» بدون لوحات معدنية، بالمواطن أحمد خلف محمد، 42 عاما، مقيم بقرية تله، أثناء عبور كوبري أبو شناف أمام قرية طوه بالطريق الدائري، وتم نقل للمستشفى لتلقي العلاج.