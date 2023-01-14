خالد الصاوي عن كريم عبدالعزيز: صديقي وشايلني

كشف الفنان خالد الصاوي خلال استضافته، في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن العلاقة الوطيدة التي تربطه بالفنان كريم عبدالعزيز.

تعاون خالد الصاوي وكريم عبدالعزيز

وقال خالد الصاوي خلال البرنامج: «استمتعت جدا بالعمل مع كريم عبدالعزيز عملنا شغل أكثر من مرة مع بعض وهو مضياف ومرحب في كل شيء، وفي بداية مشواري فتح لي مطعم في الظهر وعزمني على الغداء، لكي يتحدث معي عن الدور الذي رشحني له وبعد توقفي فترة بعد فيلم جمال عبدالناصر، فتح لي كرفان، وقال هذا الكرفان يخص أستاذ خالد الصاوي، فهو فعلا صديقي وشايلني شيل».

مسلسل «مذكرات زوج»

وينافس الفنان خالد الصاوي خلال السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «مذكرات زوج»، المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويشارك البطولة أمام الصاوي الفنان طارق لطفي، ولم ينتهِ مخرج العمل تامر نادي حتى الآن من اختيار باقي فريق العمل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة للحاق بالسباق الرمضاني 2023.