خالد الصاوي في أوائل 2023.. فيلم «مغامرات كوكو» وتصوير مسلسل رمضاني

يعيش الفنان خالد الصاوي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يترقب طرح فيلمه الجديد «مغامرات كوكو» في دور العرض السينمائي خلال شهر فبراير المقبل بالتزامن مع إجازة نصف العام، كما يستعد لتصوير مشاهده في مسلسل «مذكرات زوج» مع النجم طارق لطفي، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023.

وتصدر برومو فيلم مغامرات كوكو للفنان خالد الصاوي محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من طرحه، الذي يضم مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم بيومي فؤاد، محمد أسامة أس أس، عمرو عبد العزيز، نانسي صلاح وتشارك في البطولة الفنانة شيرين رضا، منة فضالي، إيهاب فهمي، تأليف إيهاب نصار، إخراج إسماعيل فاروق.

فيلم كوميدي يجمع خالد الصاوي وبيومي فؤاد

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وفكرة الصراع بين الخير والشر بالاستعانة بعالم الحيوانات التي ظهرت خلال المقطع الدعائي باعتبارها حيوانات ناطقة.

مسلسل مذكرات زوج في رمضان 2023

أما مسلسل مذكرات زوج، الذي يجمع بين طارق لطفي وخالد الصاوي مأخوذة عن الكاتب أحمد بهجت، وتم تقديمها عام 1990 في مسلسل بنفس الاسم من بطولة محمود ياسين وفردوس عبد الحميد.

مسلسل مذكرات زوج، المقرر عرضه في رمضان 2023 من إخراج مريم الأحمدي، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وحتى الآن لم يكشف صناع العمل عن بقية النجوم المشاركين.