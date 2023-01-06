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خالد الصاوي وطارق لطفي بطلا مسلسل «مذكرات زوج» في رمضان 2023

كتب:

أحمد عبد الرحمن
04:49 م | الجمعة 06 يناير 2023
خالد الصاوي وطارق لطفي

خالد الصاوي وطارق لطفي

جمع المنتج تامر مرتضى، الفنانين خالد الصاوي، وطارق لطفي، في بطولة مسلسل «مذكرات زوج»، المكون من 15 حلقة، وسيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

تفاصيل مسلسل «مذكرات زوج»

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي، وجار حاليا استكمال بقية الأبطال، ويبدأ تصويره قريبا.

مشاركة طارق لطفي في دراما رمضان 2022

وشارك الفنان طارق لطفي، في دراما رمضان الموسم الماضي، بمسلسل «جزيرة غمام»، وتدور أحداثه حول استقرار خلدون والعايقة الغجرية في جزيرة غمام ويحاولان السيطرة على أهل الجزيرة ظنًا منهم أنها تحوي كنزا وسرا كبيرا لا يعلمه أحد، ويحاولان بسط نفوذهما لتنفيذ مخططهما.

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