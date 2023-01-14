بسنت بكر تقدم احتفالية «رتيبة الحفني» لدعم ذوي الهمم بحضور نجوم الفن «صور»

قدمت الإعلامية بسنت بكر، مذيعة الراديو 9090، الحفل السنوي لمؤسسة رتيبة الحفني، رئيسة دار الأوبرا سابقا، أمس الجمعة، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس.

وشارك ذوو الهمم فرحتهم باحتفالهم السنوي، كل من الفنانة صفاء أبو السعود والفنانة نهال عنبر والإعلامي طارق علام والفنانة نيفين رجب.

من جانبها، أعربت بسنت بكر خلال كلمتها في الحفل عن سعادتها بمشاركة أطفال مؤسسة رتيبة الحفني من ذوي الهمم بهذه المناسبة.

تقديم مجموعة من الاستعراضات

وتضمن الحفل مجموعة من الأغاني قدمها أبناء مؤسسة رتيبة الحفني، منها أغنية «كل بلاد الدنيا جميلة، أنا مهما كبرت صغير، ياللى تعبنا سنين في هواه، فيها حاجة حلوة»، إلى جانب مجموعة من الاستعراضات منها «التنورة، سهر الليالي، الموضات».

الحفل بدأ بكلمه الإعلامية بسنت بكر تلاها كلمة للإعلامي طارق علام، الذي أشاد بنشاط ومجهودات المؤسسة، وما حققته من نجاحات لذوي الهمم طوال أعوام مضت وحتى الآن، سواء في المجال الفني أو في مجال الأعمال والحرف اليدوية.

تفاعل كبير من الجمهور

وقدمت الفنانة صفاء أبو السعود، على مسرح الحفل أغنية «بنتي يا بنوتي» بمصاحبة استعراض من أبناء المؤسسة، كما تغنت الفنانة نيفين رجب بأغنية «يا سهر الليالي»، بمصاحبة استعراض لأبناء المؤسسة، الذي اختتم به الحفل مع تفاعل كبير من جمهور الحفل.