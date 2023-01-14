خالد الجندي: استضافة المفتي أفضل هدية نقدمها لجمهورنا في العيد السادس لـ DMC

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اليوم هو بداية العام السابع لقناة dmc، وهي الفضائية المباركة التي التقينا فيها النجوم الأوائل الحقيقية، متابعا «فكرنا كثيرا في هدية قيمة نقدمها لجمهورنا في هذه المناسبة، وجاءت في الظهور الأول لدينا على الهواء مباشرة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية».

رسالة عطاء وإنارة

ومن جانبه، قال علام إنه سعيد بوجوده على قناة DMC التي تعبر عامها السادس، ويلتقي الجمهور بها في عامها السابع وفي رسالة عطاء وإنارة ليست للمجتمع المصري فقط بل للمجتمع العربي والإسلامي، لافتا إلى أن برنامج «لعلهم يفقهون» أنار سبلا كثيرة للناس ليصلوا إلى بر الأمان بروح طيبة تتمثل في الشيخ خالد الجندي.

جهود دار الإفتاء

وأوضح مفتي الجمهورية، أن كل جهود دار الإفتاء بتوفيق المولى عزوجل، وكل أمر تكون فيه النوايا حسنة يطرح الله التوفيق له وللقائمين عليه، متابعا «أنا أؤمن بأن هذا الدين القوى جاء لصالح الإنسان وسعادته، والشريعة ليست عقبة أمام أي تقدم أو إنجاز وتطور بل بالعكس تحبذ كل تطور وتقدم، ولا توجد مشكلة تستعصى على الحل أمام الشريعة والفهم السليم».

وتابع الجندي: «نحن أكثر الداعمين لاتجاه دار الإفتاء التي تحولت إلى منارة حقيقة لنشر الوعي والفكر الوسطي الصحيح والاسلام المعتدل الذي يجب أن يلتف حوله الناس كافة».