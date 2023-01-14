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البابا تواضروس: نحتفل بـ5 أعياد سيدية تبدأ بالميلاد وتنتهي بدخول الهيكل في 40 يوما

كتب:

منى السعيد
07:26 م | السبت 14 يناير 2023
خلال عظة قداس عيد الختان المجيد

خلال عظة قداس عيد الختان المجيد

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، للاحتفال بعيد الختان المجيد، وهو واحد من أهم الأعياد السيدية الصغرى التي تحتفي بها الكنيسة القبطية.

الكنيسة تحتفل بـ5 أعياد سيدية

وألقى البابا تواضروس عظة خلال قداس الاحتفال بعيد الختان المجيد، بدأها بتهنئة الحاضرين بعيدي الميلاد والختان، مضيفًا أن الكنيسة القبطية تحتفل خلال الأربعين يومًا التالية لعيد الميلاد المجيد بـ5 أعياد سيدية، يطلق عليها «أعياد الميلاد أو أعياد الظهور الإلهي».

وأضاف أن البداية تكون مع عيد الميلاد المجيد يوم 29 كيهك، يليه عيد الختان 6 طوبة، ثم عيد الغطاس يوم 11 طوبة، عيد عرس قانا الجليل أول معجزة قام بها السيد المسيح يوم 13 طوبة، عيد دخول السيد المسيح الهيكل يوم 9 أمشير.

وأوضح البابا خلال عظته، أن كل عيد يمثل رمزية في حياة الشخص المسيحي، فعيد الميلاد يرمز إلى البداية الجديدة، ثم عيد الختان الذي يرمز إلى السمة الجديدة أو الاسم الجديد للإنسان، حيث كان في شريعة اليهود، يتم تسمية المولود الذكور فقط يوم الختان، وهي اليوم الثامن بعد ولادته.

وتابع أن عيد عرس قانا الجليل يطلق عليه عيد الأسرة الجديد، حيث صار للإنسان مسكن ومكان، وتكون تلك الأعياد لمدة 40 يوما.

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بقلم منى السعيد