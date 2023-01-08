البابا تواضروس: لا مانع من إنتاج عمل سينمائي عن البابا شنودة ولكن ليس الآن

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه يرحب بإنتاج عمل سينمائي عن البابا شنودة الثالث، ولكن ليس الآن، موضحًا أن صورة البابا ما زالت حاضرة في أذهان الجميع، معقبًا: «أنا متأكد من أننا سنرفض نصف أي عمل».

البابا شنودة كان متكلما ومفوها وشاعرا

وأضاف «البابا تواضروس الثاني»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «extra news»، أنه تأثر شخصيا بالبابا شنودة الثالث، حيث أصبح الأخير بطريركا في أول عام دخل به الجامعة، لافتًا إلى أنّ البابا شنودة كان متكلما ومفوها وشاعرا وله خدمة واسعة جدا، علاوة على ذلك، فإن الله منحه العمر الطويل، حيث استمر في البطريركية 40 سنة وقبلها 10 سنوات في الأسقفية.

وتابع، أنه تقابل مع البابا شنودة في أكثر من مناسبة، حيث تعلم من كتبه ومحاضراته وتأثر بها، كما أنّ جزءًا كبيرًا في اتجاهه للرهبنة كان بسببه، إذ أنها كان محبًا للغاية للرهبنة التي شهدت في زمنه تقدما ونموا وازدهارا كبيرا للغاية.

وأوضح البابا تواضروس، أنه تأثر بوالده ووالدته، ولكن على الصعيد العام فقد تأثر بشدة من «أبلة آنجيل» معلمته في المرحلة الابتدائية، والتي توفيت منذ عامين أو 3 أعوام، حيث كانت توده وتزوره: «كانت بتاخدني بالحضن وتطبطب عليا كأني تلميذها في ثالثة ابتدائي حتى قبل وفاتها».

ولفت إلى أنه تأثر بكاهن كنيسته التي تربى فيها، «الأبميخائيل»، أيضا، فقد تأثر ببعض أصدقائه مثل الأسقف المطران بخاميوس، البلد التي نشأ فيها دمنهور، كما أن رئيس الدير الذي كان يخدم فيه صاحب أثر كبير في حياته، والذي توفي قبل عامين.