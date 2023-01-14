رئيس جامعة سوهاج: الاختبارات الإلكترونية تتميز بالمرونة والكفاءة والشفافية

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، سير أعمال امتحانات كلية الصيدلة والمعهد الفني للتمريض، والتي تعقد إلكترونيا بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والدكتورة إسراء نبيل وكيلة المعهد الفني للتمريض.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تسير وفق خطة محكمة لتطوير العملية التعليمية، وذلك تماشيا مع خطط وزارة التعليم العالي في التحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الاختبارات الإلكترونية تتميز بالمرونة والكفاءة والشفافية، مشيدا بكل الأمور التقنية والتجهيزات بالمركز لتأدية الامتحانات من خطوط إنترنت فائقة السرعة، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات اللازمة.

وأوضح الدكتور محمود الأمير، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بلغ 461 طالب وطالبة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بالخمس دفع، مضيفا أن القاعات مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وأضافت الدكتورة إسراء نبيل، أنه أدى اليوم طلاب الفرقة الأولى والثانية بالمعهد الفني للتمريض، وعددهم 586 طالب وطالبة الامتحانات إلكترونيا بمادتي علم وظائف الأعضاء ومادة صحة الأم وحديثي الولادة لائحة قديمة وجديدة.