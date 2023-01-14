أستاذ هندسة بترول لقناة الحياة: اكتشاف حقل شرق دمنهور سيزيد الاستثمارات العالمية

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ أول حقل غاز طبيعي اكتشف في مصر بكميات اقتصادية كان في منطقة شمال الدلتا البرية، وتحديدا حقل أبو ماضي، في تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة»، على قناة «الحياة»، أن الاكتشاف الأخير سيشجع شركات عالمية للحصول على حقوق الامتياز في المناطق البرية بشمال الدلتا، حيث كان التركيز في الفترة الأخيرة في مناطق شمال الدلتا البحرية بالمياه الضحلة والمياه العميقة، وتم العثور على الكثير من الاكتشافات.