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قناة الحياة تبرز إنشاء أول محطة معالجة مياه صرف صحي في كوم الفرج بالبحيرة

كتب:

شريف سليمان
05:46 م | السبت 14 يناير 2023
أول محطة معالجة مياه في قرية كوم الفرج

أول محطة معالجة مياه في قرية كوم الفرج

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء أول محطة معالجة مياه صرف صحي قرية كوم الفرج بعزبة صيدناوي التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة»، إذ تضم 4 محطات تهوية وترسيب نهائي و42 حوض تجفيف.

وذكر التقرير، أن المحطة مقامة على مساحة 12 فدانا، وتعمل بطاقة 18 ألفا/ 27 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم 4 مجالس قروية و210 توابع، كما أنّ 120 ألف نسمة يستفيدون من المحطة.

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بقلم شريف سليمان