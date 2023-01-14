قناة الحياة تبرز إنشاء أول محطة معالجة مياه صرف صحي في كوم الفرج بالبحيرة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء أول محطة معالجة مياه صرف صحي قرية كوم الفرج بعزبة صيدناوي التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة»، إذ تضم 4 محطات تهوية وترسيب نهائي و42 حوض تجفيف.

وذكر التقرير، أن المحطة مقامة على مساحة 12 فدانا، وتعمل بطاقة 18 ألفا/ 27 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم 4 مجالس قروية و210 توابع، كما أنّ 120 ألف نسمة يستفيدون من المحطة.