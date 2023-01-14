مشاهد رائعة لسيل وادي مراج في السعودية وقت هطول الأمطار.. «فيديو»

منذ بداية يناير الجاري، شهدت المملكة العربية السعودية هطول الأمطار الغزيرة والسيول في عدد من المناطق، وتسببت الأمطار في تحويل الجبال إلى اللون الأخضر، وظهر وادي مراج في جنوب غميقة شرق الليث بالمملكة في منظر جمالي بديع وقت هطول الأمطار.

وأظهر فيديو شلالات المياه المتدفقة من الأرض، والخضرة التي ملأت منطقة وادى مراج بعد هطول الأمطار، وأوضح رشود الحارثي، المصور الضوئي وعاشق تتبع الأمطار «الموقع ظهر في غاية الجمال بعد هطول الأمطار التي حولت الموقع إلى جنة خضراء، تركض فيها المياه من مختلف الاتجاهات» وفقا لشبكة «العربية».

فى السياق ذاته، هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

سيول جنوب شرق محافظة الليث مركز صلاق ومركز مراج اليوم الجمعه1444/6/20هـhttps://t.co/n9HFQuU1JU pic.twitter.com/sTxZ5N9xg5 — رشود الحارثي (@rashud2) January 13, 2023

كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والجبيل، ورأس تنورة، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم.

حالة الطقس في المملكة

فيما هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

وأشار المركز الوطني السعودي للأرصاد إلى تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، مشيرا إلى تلك الحالة مستمرة حتى التاسعة مساء.

فيما تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة العربية السعودية حتى منتصف الأسبوع الجاري.