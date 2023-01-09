توقعات بهطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في السعودية اليوم

شهدت بعض المناطق في المملكة العربية السعودية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم، وتشير توقعات المركز الوطني السعودي للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصل لحد السيول في السعودية اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هطول السيول في السعودية اليوم، يصحبه رياح نشطة وتساقط البرد على عدة مناطق في المملكة.

تبوك تشهد سقوط أمطار متوسطة

فيما تشير التوقعات إلى أن المناطق التي تشهد هطول الأمطار الغزيرة التي قد تصل لحد السيول في السعودية اليوم، هي الرياض ومكة المكرمة والقصيم والمدينة المنورة وحائل والباحة الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

وفي السياق ذاته، هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك ومراكز بجدة، والبديعة، وشقري، والسرو، وبئر بن هرماس، والظلفة، وحالة عمار، مصحوبة بزخات من البرد على بعض المراكز.

كما هطلت أمطار على محافظة تيماء شملت مراكز الجهراء، والكتيب، وأبيط، والحزم، ومنطقة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها.

تحذيرات من سيول على منطقة حائل

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، تشمل جميع المحافظات والمراكز والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، منوها إلى أن حالة الطقس تستمر حتى التاسعة مساءً.

كما حذر المركز من تعرض منطقة عسير لرياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات العرين وبيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة وتستمر حتى السادسة مساء.