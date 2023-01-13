صفر درجة مئوية.. السعودية تحدد المنطقتين الأقل والأعلى حرارة «فيديو»
كتب:
محمد علي حسن
11:04 ص | الجمعة 13 يناير 2023
ثلوج تبوك
كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية عن المدينة التي تم تسجيل فيها أدنى درجة حرارة في المملكة ووصلت إلى صفر مئوية، وهي مدينة طريف، بينما سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية.
وأوضح مركز الأرصاد السعودية، أن طريف جاءت في أدنى القائمة بـ«صفر» درجة مئوية في درجات الحرارة الصغرى، تليها تبوك وحائل والقريات 2 درجة مئوية، وكل من عرعر وسكاكا ورفحاء 3 درجات مئوية، ثم حفر الباطن 4 درجات مئوية وبريدة 5 درجات.
بينما سجلت عرعر وبريدة وحائل والباحة والدوادمي وطريف والطائف والقنفذة وحفر الباطن وبيشة ورفحاء أعلى رطوبة 100% و95%.
فيديو من ثلوج المملكة #السعوديه #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/bOZvbcM49e— خليجية نيوز (@khalejianews) January 7, 2023
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تنبيهات جديدة بهطول أمطار متوسطة في مجملها على منطقة الرياض.
وتشمل الحالة المطرية كلا من الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط- شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر.
ودعا الدفاع المدني بالسعودية عموم المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وتجمعات المياه.