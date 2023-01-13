صفر درجة مئوية.. السعودية تحدد المنطقتين الأقل والأعلى حرارة «فيديو»

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية عن المدينة التي تم تسجيل فيها أدنى درجة حرارة في المملكة ووصلت إلى صفر مئوية، وهي مدينة طريف، بينما سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية.

وأوضح مركز الأرصاد السعودية، أن طريف جاءت في أدنى القائمة بـ«صفر» درجة مئوية في درجات الحرارة الصغرى، تليها تبوك وحائل والقريات 2 درجة مئوية، وكل من عرعر وسكاكا ورفحاء 3 درجات مئوية، ثم حفر الباطن 4 درجات مئوية وبريدة 5 درجات.

بينما سجلت عرعر وبريدة وحائل والباحة والدوادمي وطريف والطائف والقنفذة وحفر الباطن وبيشة ورفحاء أعلى رطوبة 100% و95%.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تنبيهات جديدة بهطول أمطار متوسطة في مجملها على منطقة الرياض.

وتشمل الحالة المطرية كلا من الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط- شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر.

ودعا الدفاع المدني بالسعودية عموم المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وتجمعات المياه.