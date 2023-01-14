  الكركديه الأسواني.. زراعة وتجارة تتوارثها الأجيال ويتشارك في الحصاد النساء والرجال

لا يُذكر اسم محافظة أسوان إلا ويقترن بتلك العشبة عنابية اللون ذات الفوائد الصحية العديدة، التى تشتهر المحافظة بزراعتها بين محافظات الصعيد، وينتظر الأهالى موسم حصادها ويعتبرونها مصدر رزق لهم، إنها نبات «الكركديه» المفيد لعلاج ارتفاع ضغط الدم ويدخل فى الصبغات الطبيعية للشعر، فضلاً عن كونه مشروباً بارداً فى فصل الصيف، وكل زوار أسوان يحرصون على اقتنائه.

ضياء الدين محمد، أحد تجار ومزارعى الكركديه، يروى لـ«الوطن» أنه بدأ فى زراعة الكركدية منذ 20 عاماً، حيث ورثها عن والده: «كان والدى بيزرعه قدامى وعرفت الطريقة بتاعته ومن وقتها وأنا مستمر فى زراعته». بداية من شهر سبتمبر تتم عملية زراعة الكركديه فى مختلف قرى محافظة أسوان وتبدأ عملية الحصاد فى نهاية العام بشهرى نوفمبر وديسمبر: «فى شهر 9 بنبدأ نزرع المحصول ولما بنيجى نحصده بنجمعه بكف اليد وبالمقص الخاص للزراعات عشان نحافظ على الثمرة سليمة فى الأرض لفترة أطول، ثم رص الحصاد فى أكوام صغيرة منفصلة عن بعضها فى جوانب الأرض، وتقليبه على مدار الساعة ثم يتم توزيعه على الأهالى عشان يقشروه ونجففه».

ينتظر أهالى قرى أسوان موسم حصاد الكركديه من عام لآخر بفارغ الصبر، خاصة السيدات، لأنه يعتبر مصدر رزق بالنسبة لهم: «الناس هنا بتكون مبسوطة جداً بموسم حصاد الكركديه وخاصة السيدات عشان بياخدوا منه فلوس على التقشير».

بعد تفصيص السيدات لـ«الكركديه» يتم جمعه وتجفيفه عن طريق فرش قطع كبيرة من الأقمشة على سطح رملى أو أسمنتى وتوزيعه وتقليبه من حين لآخر، حتى يجف تماماً، وبعد ذلك يجرى جمعه فى شكائر دون الضغط عليها ثم يتم توزيعه على مختلف المحافظات.