نواب: موارد أسوان الطبيعية تؤهلها لتدشين مشروعات استثمارية وصناعية

فى اجتماعه اليوم مع وفد مكتب مؤسسة حياة كريمة بأسوان، ناقش محافظ أسوان اللواء أشرف عطية نسب تنفذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة»، وأكدت مؤسسة حياة كريمة وجود تقدم فى نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظة، فى مختلف القطاعات ومنها مشروعات الصرف الصحى وشبكات الشرب وإحلال كلى لبعض المدارس.

أكد عدد من نواب محافظة أسوان أن المحافظة مليئة بالموارد الطبيعية والخيرات التعدينية التى يمكن استغلالها بشكل صحيح، مشيرين إلى أن الدولة والقيادة السياسية قامت بتطوير عدد كبير من الخدمات فى أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة، مطالبين بعدد من التوسعات لمزيد من الاستثمار داخل محافظة أسوان.

«خليل»: بها مناجم ذهب وخيرات تعدينية يجب استغلالها بدلاً من تصديرها كمواد خام

وقال النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الطاقة بالمجلس فى تصريحات لـ«الوطن»، إن محافظة أسوان تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية والخيرات التعدينية والكوارتز ومناجم الذهب وغيرها التى يجب استثمارها.

وتابع «خليل» أن محافظة أسوان بها أجود أنواع الفوسفات الخام ونطمح فى إنشاء الكثير من المناطق الصناعية، ويتم من خلالها تصنيع هذه الموارد الطبيعية والاستفادة منها، بدلاً من تصديرها: «أسوان فيها أجود أنواع الموارد الطبيعية زى الفوسفات والكوارتز، وتستحق إنشاء مناطق صناعية لها، بحيث يتم استغلالها فى التصنيع، بدلاً من تصديرها خام، ده هيعود بشكل كبير على الدولة».

وأضاف أنه يوجد فى مركز إدفو منطقة تسمى نجع الهلال، وهى من أفضل المناطق الصناعية، التى قد تستوعب نحو ما يقرب من 7 إلى 10 مصانع فوسفاتية: «منطقة نجع هلال فى إدفو دى أكبر منطقة صناعية، وصدر لها قرار جمهورى بأن نعمل فيها مصانع فوسفات، فالمفروض نستغل ده ونشغل شباب كتير فيه».

وعن المناطق الزراعية، أشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك الكثير من الزراعات الشاطئية الموجودة على بحيرة ناصر ولم يتم استغلالها بشكل أفضل، لذلك نطالب بأن يتم النظر إلى تلك المناطق واستغلالها فى المشروعات الاستثمارية أو توزيعها على المزارعين: «عندنا الزراعات الشاطئية الموجودة على بحيرة ناصر المفروض نستغلها فى الاستثمار، علشان موجودة على البحر، وده هيحقق عائد كبير للدولة وللمواطنين».

وأكد «خليل» أن محافظة أسوان تحتوى أيضاً على الكثير من مناجم الذهب، التى يجب أن يتم استغلالها من خلال إنشاء منطقة صناعية جديدة لطواحين الذهب، خاصة وادى العلاقى بالمحافظة، لأنه يعد من أكثر المناطق التى يتوافر فيها الذهب: «وادى العلاقى بالمحافظة ده أكبر منطقة فيها ذهب، المفروض نعمل مدخل واحد كبير ونوفر كل المعدات فيه، وبالتالى نستغل تقنينه بشكل كويس».

وعلى الجانب الآخر، قال النائب على البدرى، عضو مجلس النواب بمركز إدفو، إنه تم توسيع الكثير من المناطق الصحراوية فى محافظة أسوان، ولكننا نطالب بتوسيع الطريق الصحراوى بمنطقة شمال مركز إدفو: «فيه عندنا الطريق الصحراوى فى شمال إدفو، محتاجين توسيعه، وبنسعى كنواب للمحافظة لإنجاز هذا المشروع المهم لتخفيف نسبة حوادث الطرق».

وتابع النائب أنه تم تطوير وتجديد نحو ما يقرب من 70 وحدة صحية، وذلك فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة مستشفى حورس العام الذى يخدم 30% من سكان المحافظة، إذ تم تجديده بكل الأجهزة الطبية الحديثة والعيادات، بالإضافة إلى مراكز الشباب التى تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، وأيضاً الصرف الصحى ومحطات المياه والكهرباء.