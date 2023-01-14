أبناء أسوان نجوم ساطعة في كل المجالات.. «أدب ورياضة وفن»

مشاهير ونجوم ينتمون إلى محافظة أسوان، بلد القلوب الطيبة وعاصمة الشباب الأفريقى، مشاهير فى مختلف المجالات، سواء الدينية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية تخرجوا فى مدرسة الحياة على ضفاف النيل، يتميز أهلها أصحاب البشرة الذهبية السمراء بالبشاشة وحسن وحفاوة استقبال ضيوفهم وزائريهم، مما جذب إليها السائحين من مختلف جنسيات دول العالم.

«العقاد» برع في الأدب

الكاتب الكبير الراحل عباس محمود العقاد يُعد أحد أبناء أسوان البارزين الذين أبدعوا فى مجال الأدب وأثروا الحياة الثقافية والفكرية فى مصر، واعتمد «العقاد» على ذكائه الحاد وصبره على التعلم والمعرفة حتى أصبح صاحب ثقافة موسوعية، ليس فى العلوم العربية فقط، وإنما العلوم الغربية أيضاً؛ حيث أتقن اللغة الإنجليزية من مخالطته للأجانب من السائحين المتوافدين إلى محافظتى الأقصر وأسوان، مما مكنه من القراءة والاطلاع على الثقافات البعيدة.

«أحمد إدريس» صاحب فكرة شفرة حرب أكتوبر، من مواليد توماس وعافية بالنوبة، حيث تطوع بالقوات المسلحة عام 1954م، وحضر حرب العدوان الثلاثى على مصر، ثم ظل فى صحراء سيناء منذ عام 1957 حتى حرب اليمن، وبعدها شارك فى حرب 1967، وكان له الفضل فى فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة فى انتصار حرب أكتوبر 1973.

الفنان أحمد منيب، مطرب وملحن مصرى نوبى، يُعد من أبرز رواد الفن النوبى، اشتُهر كعازف عود منذ بداية الخمسينات، وكانت بداياته عام 1954 مع إنشاء إذاعة وادى النيل، التى قدم فيها الكثير من الأغانى التراثية النوبية، وقدم أيضاً مع الشاعر محيى الدين شريف أغانى نوبية تتكون من قالب الأغنية الحديثة، وكان هذا التعاون وليد الممارسات الاجتماعية لدى أهل النوبة وجزءاً من طقوسها الشفاهية، مجرد أغانٍ تتوارثها الأجيال بتنويعات لحنية ثابتة فى الأفراح وحفلات الميلاد.

«منير ومنيب» أعادا إحياء التراث النوبي

وكذلك الكينج محمد منير، الذى وُلد فى قرية منشية النوبة بأسوان، حيث تلقى «منير» تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا فى أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته إلى القاهرة فى أوائل السبعينات، وأحب ممارسة الغناء كهاوٍ منذ الصغر، ويعد أبرز أعمدة الغناء فى مصر.

«شيكابالا وجعفر» نجمان فى الرياضة

ومن مشاهير الرياضة فاروق جعفر، نجم نادى الزمالك السابق، من أصول نوبية بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان بين 11 أخاً من الأولاد والبنات، هذا بجانب كابتن نادى الزمالك شيكابالا، الذى يُعد أحد أمهر اللاعبين فى جيله، وأفضل لاعبى نادى الزمالك، وربما يكون أكثرهم عشقاً وحباً من الجماهير، وُلد شيكابالا فى أسوان، وألحقه والده بناشئى الزمالك.

ومن أبناء أسوان الشيخ «عبدالعظيم العطوانى» من مواليد مركز إدفو، وهو منشد قصيدة «البردة» المعروفة؛ إحدى أشهر قصائد المديح النبوى، وقد اقترن بها، وأصبح لا يُعرف إلا بها ولا ينشدها إلا هو، ورغم بعده عن وسائل الإعلام وإصراره على البقاء فى صعيد مصر، إلا أن شهرته جابت الآفاق، ويُعد أشهر منشدى البردة على الإطلاق. وكذلك الشيخ صادق عرجون من علماء الأزهر، والقاضى الجداوى من علماء الفقه الإسلامى، والشيخ ماهر خالد أبوبكر، الداعية الإسلامى وأحد علماء الأزهر.

«برين» أسطورة المديح

أما الشيخ أحمد برين، أشهر مداحى مصر ومنشديها الصوفيين، فهو ابن قرية سلوى بحرى بأسوان وتنتمى عائلته إلى قبيلة الجعافرة، واستقر فى إسنا وعاش بها، حتى رحل عام 2015، وتميزت مسيرته التى بدأت فى الخمسينات من القرن الماضى، بوصوله إلى العالمية من خلال مشاركته فى مهرجانات إنشاد وتراث دولية بأوروبا والدول العربية.

الفنان أحمد عثمان، نحات، وهو أيضاً أول عميد للفنون الجميلة بالإسكندرية وعمل فى وظيفة مسجل للآثار المكتشفة فى فلسطين مع بعثة بمتحف بنسلفانيا الأمريكية عام 1927، وهو صاحب فكرة نقل معبدى أبوسمبل بطريقة النشر والقطع إلى أجزاء ثم إعادة تركيبها بنفس هيئتها بأعلى هضبة الجبل.

أعمال كثيرة قام بها، منها تمثال عبدالمنعم رياض، والنحت البارز للمدخل الرئيسى لحدائق الحيوان بالجيزة، وترميم وإقامة تمثال رمسيس الثانى، وتمثال الشاعر أحمد شوقى بالقاهرة، وتجميل مدخل برج القاهرة السياحى بأكبر نسر من البرونز.

ومن أبناء أسوان المشاهير التاريخيين، كمال الدين أبوالفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الإدفوى، أحد علماء الدين، المتوفى سنة 748هـ وصاحب كتاب الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد، وكذلك هارون بن محمد الأسوانى، وحزم بن عبدالله الأسوانى، وبلال بن يحيى، ومن الشعراء على بن إبراهيم وابناه الشاعران الحسن وأحمد.

أما الكاتب والأديب عبدالوهاب الأسوانى فهو من قرية جزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو، وأحد أهم الروائيين فى العصر الحديث، ومن أبرز أعماله القصصية: «مملكة المطارحات العائلية، للقمر وجهان، شال من القطيفة الصفراء». ومن رواياته «سلمى الأسوانية، وهبت العاصفة، اللسان المر، ابتسامة غير مفهومة، أخبار الدراويش، النمل الأبيض، كرم العنب، إمبراطورية حمدان».

كذلك من أبناء أسوان المطرب محمد حمام صاحب الأغنية الشهيرة فى فترة حرب 6 أكتوبر «يا بيوت السويس».