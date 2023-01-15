2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه لـ«حياة كريمة» في أسيوط

حازت قرى ومراكز محافظة أسيوط، نصيبا كبيرا في المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها علي أرض الواقع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي تطوير الريف المصري، حيث بلغت المشروعات حتى الآن 2000 مشروع بتكلفة وصلت إلى 44 مليار جنيه، بحسب تصريحات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

مشروعات أسيوط

وفيما يلي أبرز معلومات عن المشروعات التي تتم بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف القطاعات:

- تنفيذ 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه في قطاع الكهرباء بالقرى.

- بلغت مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

- مشروعات مجمعات خدمة المواطنين بلغت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه.

- مشروعات المجمعات الزراعية بلغت 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه.

- مشروعات الشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه.

- مشروعات الإسعاف بلغت 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه.

- مشروعات قطاع الصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه.

- مشروعات الكباري والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه.

- قطاع الأبنية التعليمية بلغت 131 مشروعا يضم 1227 فصلا دراسيا بتكلفة 431 مليون جنيه.

- مشروعات الري وصلت 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه.

- مشروعات المجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه.

- مشروعات التضامن الاجتماعي وصلت 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه.

- مشروعات الطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه.

مشروعات جديدة

- مشروعات الغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه.

- تضمنت المشروعات 62 مشروعا متنوعا ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

- يستهدف المشروع 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 .