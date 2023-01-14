أماكن شقق الإسكان بالمدن الجديدة 2023 والمساحات المطروحة.. التقديم الأحد

يرغب عدد كبير من الشباب، معرفة أماكن شقق الإسكان بالمدن الجديدة 2023، والمساحات المطروحة، وأسعارها وطريقة السداد، وكيفية إنشاء حساب والتسجيل على موقع الوزارة، والذي من المقرر أن يبدأ الأحد، مع سداد جدية التعاقد ببنك الإسكان.

أماكن شقق الإسكان بالمدن الجديدة 2023

ويجرى طرح 8660 وحدة سكنية في مشروع سكن مصر مساحتها تتراوح من 106 حتى 133 مترا، بمقدم حجز 70 ألف جنية وذلك في 11 مدينة، هي:

أكتوبر الجديدة

القاهرة الجديدة

العبور الجديدة

حدائق أكتوبر

المنيا الجديدة

الشروق

المنصورة الجديدة

دمياط الجديدة

غرب قنا

ناصر (غرب أسيوط)

العلمين الجديدة

شقق الإسكان بالمدن الجديدة 2023

شقق الإسكان بالمدن الجديدة 2023 المطروحة، تتضمن أيضا 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتمي، على مساحة 90 حتى 109 متر، بمقدم حجز 60 ألف جني، وذلك في 4 مدن جديدة، هي:

رشيد الجديدة

المنصورة الجديدة

دمياط الجديدة

العلمين الجديدة

أماكن شقق دار مصر 2023

وتبلغ شقق الإسكان بالمدن الجديدة 2023 بمشروع دار مصر 512 وحدة سكنية، بمساحة 100 حتى 150 مترا، بمقدم حجز 80 ألف جنيه، وذلك في 4 مدن جديدة، هي:

15 مايو

العبور

دمياط الجديدة

برج العرب الجديدة

أماكن شقق جنة 2023

وتبلغ شقق الإسكان في مشروع جنة نحو 10872 وحدة، وذلك بمساحة 100 حتى 160 مترا بمقدم حجز 100 ألف جنيه، وذلك في 6 مدن جديدة، هي:

6 أكتوبر

الشيخ زايد

دمياط الجديدة

القاهرة الجديدة

ملوى الجديدة

المنصورة الجديدة

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أوضحت وزارة الإسكان أن شروط طرح الوحدات السكنية بالمشروعات، وطريقة حجزها وطريقة السداد، ستكون متاحة بداية من الأحد 15 يناير الجاري، على الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا، إذ ينشئ المواطن حساب على الموقع لحجز الشقق السكنية.