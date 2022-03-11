موعد غلق باب الحجر لوحدات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».. الحق شقتك

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعد غلق باب التسجيل الخاص بوحدات الإسكان المتوسط لمشرعات: «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، إذ أعلن أن يوم الأحد المقبل، آخر موعد للتسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني، لحجز الوحدات السكنية لمن سددوا مقدمات جدية الحجز، علما بأنه قد تم مدة فترة التسجيل من 8 إلى 13 مارس الجاري.

موعد حجز وحدات الإسكان المتوسط

كان صندوق الإسكان الاجتماعي، قد أعلن في وقت سابق، أنه سوف يتم فتح باب حجز الوحدات السكنية، ابتداء من يوم الأحد، 20 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، للأشخاص الذين لم يسترجعوا مقدمات جدية الحجز، وفيما يخص كل المتقدمين والمتقدمين سابقا بالإعلان الأول، فقد حدد الصندوق يوم الإثنين 21-3-2022، حتى الأربعاء 30-3-2022.

وخصص يومي 21 و22 مارس الجاري، للأشخاص الراغبين في التقدم لمشروع سكن مصر، ويومي 23 و24 من نفس الشهر، للعملاء الراغبين في التقدم لمشروع دار مصر، أما الأشخاص الراغبين في التقدم لمشروع جنة، فقد تم تحديد يومي 27 و28 مارس الجاري، وفي حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة، فقد تم تخصيص يومي 29 و30 من الشهر ذاته، لجميع العملاء الراغبين في التقدم.

أماكن الوحدات ومساحتها

تقع الوحدات السكنية في 15 مدينة على جديدة، هي: «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر بغرب أسيوط - الشروق - 15 مايو - السادات - برج العرب الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر».

وتأتي الوحدات بمساحات مختلفة، حيث تتراوح مساحة وحدات مشروع سكن مصر بين 106م2 و133م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، وتتراوح مساحة وحدات مشروع دار مصر بين 100م2 و150م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، فيما تبلغ مساحة وحدات مشروع «جنة»، 100م2 و151م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.