مواصفات شقق المنصورة الجديدة «جنة- سكن مصر – ساحلي».. وكراسة الشروط 15 يناير

تبدأ وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بداية من يوم 15 يناير 2023 في طرح كراسة الشروط على موقع بنك التعمير والاسكان شقق مدينة المنصورة الجديدة، المرحلة الأولى في مشاريع جنة مصر وسكن مصر وإسكان ساحلي، التي جرى إنشاؤها على مساحة 2063 فدانا، لتستوعب كافة أطياف المجتمع المصري من مستوي اجتماعي وإسكان متوسط وإسكان مميز، وفاخرـ فتم إنشاء 58 عمارة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى سكن مصر المتوسط وتضم 4704 عمارة.

وبحسب جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في بيان له، فإن مشروع سكن مصر، تتوافر به مساحات تتراوح بين 106 و133 مترا مربعا، ومشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، بمساحات تتراوح بين 90 و109 أمتار مربعة، ومشروع جنة، بمساحات تتراوح بين 100 و161 مترا مربعا.

مواصفات شقق جنة في المنصورة الجديدة

وتبلغ مساحات شقق جنة مصر من 100 إلى 150 مترا مربعا وبلغ سعر المتر آخر طرح مبلغ 8860 جنيها، ومبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه، وديعة الصيانة 5% عند الاستلام، وهي عبارة عن كومباوند سكني محاط بسور أمن للحراسة وبه حمام سباحة للملاك، ويوجد أسانسير بكل عمارة والتشطيب هاي لوكس.

مواصفات شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة

وتبلغ مساحات شقق سكن مصر من 106 إلى 118 مترا مربعا ومبلغ جدية الحجز 70 ألف جنيه، وديعة الصيانة 5% عند الاستلام، وهي عبارة عمارات سكنية منفصلة، ويوجد أسانسير بكل عمارة والتشطيب سوبر لوكس.

شقق الإسكان الساحلي في المنصورة الجديدة

تبلغ مساحات شقق الإسكان الساحلي من 94 إلى 100 متر مربع، ومبلغ جدية الحجز مبلغ 50 ألف جنيه، ودفعة الصيانة 5% عند الاستلام، وهي عبارة عن عمارات سكنية منفصلة والتشطيب لوكس.

وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح 22 ألف وحدة سكنية علي موقع الحجز : www.hdb-reservation.com يوم 15 يناير 2023.

8660 شقة في سكن مصر في 10 مدن وهى: المنصورة الجديدة أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة ناصر غرب فنا - المنيا الجديدة - دمياط الجديدة - الشروق.

وطرح 1971 وحدة سكنية في مشروع إسكان مميز ذي طابع ساحلي في 4 مدن وهى: المنصورة الجديدة - العلمين الجديدة- رشيد الجديدة- دمياط الجديدة.

وطرح 512 وحدة سكنية في مشروع دار مصر في 4 مدن وهى: برج العرب الجديدة- العبور - دمياط الجديدة - 15 مايو.

و10872 وحدة سكنية في مشروع جنة في 6 مدن وهى: المنصورة الجديدة دمياط الجديدة- 6 أكتوبر- القاهرة الجديدة - ملوي الجديدة الشيخ زايد.