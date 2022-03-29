لو مقدم في سكن مصر ينفع أحجز بوحدات دار مصر أو جنة؟.. «التمويل العقاري» يجيب

«لو مقدم في سكن مصر ينفع أحجز في وحدات دار مصر أو جنة؟.. سؤال طرحه عدد كبير من المتقدمين لحجز وحدات مشروعات الإسكان المتوسط، وذلك تزامنا مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية المتبقية، ضمن مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل غدا الأربعاء.

وحدات الإسكان الاجتماعي

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان رسمي، أنه يمكن للمواطنين المتقدمين على مشروع جنة حجز الوحدات المتاحة كذلك في مشروعي دار مصر وسكن مصر، ويمكن للمواطنين المتقدمين على مشروع دار مصر حجز الوحدات المتاحة كذلك في مشروع سكن مصر.

بينما لا يمكن للمواطنين الحاجزين في مشروع سكن مصر التقدم على الوحدات المتاحة في أي من المشروعين «دار مصر وجنة».

خطوات حجز الوحدات المتبقية

تتمثل خطوات حجز الوحدات المتبقية في «سكن مصر، دار مصر، جنة»، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم إدخال الرقم القومي والرقم السري للمستخدم، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي Captcha.

وعقب ذلك، على المواطن كتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال، ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها، وهكذا تكون قد انتهت عملية الحجز بنجاح.

أماكن الوحدات المتبقية في مشروع «جنة»

- داخل مدينة 6 أكتوبر.

- داخل مدينة القاهرة الجديدة.

أماكن الوحدات المتبقية في مشروع «دار مصر»

- توجد داخل مدينة السادات.

أماكن الوحدات المتبقية في مشروع «سكن مصر»

- داخل مدينة القاهرة الجديدة.

- داخل مدينة حدائق أكتوبر.

- داخل مدينة المنيا الجديدة.