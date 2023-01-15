5 معلومات عن واحة سيوة.. جوهرة الصحراء وعشق السياح

تعد سيوة من أجمل المدن المصرية الجاذبة للسياحة على مدار العام في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها من تنوع سياحي وموقع جغرافي متميز وطقس ممتاز خاصة في موسم الشتاء، فتستقبل الواحة آلاف من الزائرين في جميع الفصول للاستمتاع بالمزارات السياحية المتنوعة.

5 معلومات عن سيوة.. جنة الصحراء

وتتميز سيوة بالعديد من المقومات التي تؤهلها لاحتلال مكانة كبيرة على خريطة السياحة العالمية حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»

- مدينة خالية من التلوث صديقة للبيئة تتميز بوجود ما يقرب من مليون نخلة بالإضافة إلى آلاف من أشجار الزيتون.

- وجود العديد من المتاحف والمعابد الأثرية التي تعود لعدة عصور تاريخية مختلفة منها العصور الرومانية والعصور اليونانية والعصور الفرعونية.

- تتميز سيوة بالحفاظ على الطابع والطراز البيئي القديم الذي كان يعيش فيه قبائل سيوة القديمة على مر التاريخ وهي المباني المقامة بالكرشيف وهو مزيج من الملح والطين والرمل واستخدام جذوع وجريد النخل في الأسقف للبيوت والفنادق والقرى والمنتجعات السياحية التي يحبها السياح الأجانب والمصريون الذين يزورون الواحة.

- تتمتع سيوة بوجود عيون المياه الطبيعية العيون الساخنة والعيون الكبريتية والتي يسبح خلالها الزائرون وتستخدم في الاستشفاء والسياحة العلاجية.

- تنتشر في سيوة بحيرات الملح وبحر الرمال التعظم والذي يجذب الزائرين في رحلات السفاري في عمق الصحراء الغربية للاستمتاع بأجمل المناظر في محمية سيوة الطبيعية.

أهم المزارات السياحية في سيوة

وتأتي قلعة شالي الأثرية، من أهم المزارات السياحية الجاذبة للسياح في رحلات سيوة حسب محمد بكر رئيس مدينة سيوة لـ«الوطن» ففيها جبل الموتى الذي يوجد به مومياوات تعود إلى العصر الفرعوني ومعبد آمون وقاعدة تتويج الإسكندر الإكبر وجبل الدكرور وعين كليوباترا وبئر واحد ومتحف البيت السيوي.