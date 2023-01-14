رامي صبري يحتفل بألبومه الجديد «معايا هتبدع» 27 يناير
كتب:
ياسمين محمود
10:54 م | السبت 14 يناير 2023
رامي صبري
يستعد الفنان رامي صبري للاحتفال بألبومه الجديد «معايا هتبدع» بحفل غنائي في القاهرة 27 يناير.
ونشر رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «منتظركم 27 يناير».
ألبوم معايا هتبدع
وطرح الفنان رامي صبري مؤخرا ألبومه الجديد معايا هتبدع الذي روج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع 20 ديسمبر 2022، ويضم الألبوم 8 أغان يتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية، الألبوم يضم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين جدا وتعبوا معايا جدا عشان نعمل حاجة قوية ومختلفة، في الألبوم 3 أغاني من ألحاني».