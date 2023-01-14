متحدث الحكومة لـ يوسف الحسيني: طلاب العريش في قمة سعادتهم بسبب انتظام الدراسة

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وجود رئيس الحكومة في شمال سيناء مع 7 وزراء لتفقد عدة أماكن بالمحافظة له دلالة قوية، مشيرا إلى أنه زار مدينة رفح الجديدة، بما يؤكد أن الأمن والأمان عاد بشكل كامل إلى سيناء.

طلاب جامعة العريش

وأوضح «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن طلاب جامعة العريش في قمة سعادتهم بسبب انتظام الدراسة وهدوء الحالة الأمنية، لافتا إلى أن أبناء المحافظات الأخرى بدأوا يذهبون لجامعات شمال سيناء بعد تحريرها للمرة الثانية وانتشار معدلات التنمية والقضاء على الإرهاب بالتزامن مع التنمية الشاملة على مدار 6 سنوات ماضية.

مجلس الوزراء

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء وجد مشروعات قائمة بالفعل تم تنفيذها وليست مشروعات تحت الإنشاء، متابعا «البنية التحتية كان لها نصيب الأسد في المشروعات القائمة، والطاقة الكهربائية وصلت إلى 700 ميجا وات بما يعني أنه تم مضاعفة الطاقة 10 أضعاف للقضاء على انقطاع التيار الكهربائي في شمال سيناء».