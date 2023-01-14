رئيس الوزراء: ننفذ تنمية حقيقية في كل شبر من شمال سيناء

8 رسائل أساسية حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على توجيهها فى مؤتمر صحفى عقده عقب جولة تفقدية موسعة أجراها فى شمال سيناء بداية من مدينة رفح شرقاً، حتى مدينة الشيخ زويد والعريش غرباً، يرافقه 7 وزراء، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ أعمال بنية تحتية أساسية ورئيسية فى سيناء، مثل توفير المياه والكهرباء، وغيرها من المشروعات الضخمة.

تطوير مستشفى العريش لرفع جودة الخدمة الصحية المقدمة لأهالينا

أتوجه بالشكر لكل أفراد القوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة والمدنيين من أبناء شمال سيناء الذين استشهدوا أو أصيبوا على مدار الفترة الماضية، «ولولاهم لم نكن لنقف هنا فى سيناء بأمن وأمان». هناك مشروعات تنموية كبيرة جداً تستثمر فيها الدولة المصرية مئات المليارات وعشرات المليارات فى كل جزء من ربوع سيناء.

الرئيس وجّه بتحويل العريش لميناء دولي على أعلى مستوى.. وقراره بسير المشروعات مع مكافحة الإرهاب وفَّر أضعاف تكاليف التنمية

والدولة تعمل على التنمية الحقيقية فى كل ربوع سيناء، والحقيقة أن القرار الحكيم للرئيس السيسى بأن تتم مكافحة الإرهاب بالتوازى مع التنمية لولاه كنا بقالنا 4 أو 5 سنوات نحارب الإرهاب، أى أننا لو انتظرنا لنقضى على الإرهاب ثم بدأنا التنمية.. كنا سنخسر 4 سنوات، وسنتكبد أضعاف التكلفة».

افتتاحات رئاسية مقبلة

الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سيفتتح مشروعين مهمين فى محافظة شمال سيناء فى الفترة المقبلة بعد بدء التشغيل التجريبى لهما.

المشروعان يتضمنان محطة الكهرباء الرئيسية فى المساعيد، وهى محطة ضخمة لتوليد الكهرباء للعريش ولكل شمال سيناء بطاقة تشغيل مبدئية 350 ميجاوات ثم ترتفع لـ700 ميجاوات.

قدرة هذه المحطة تعنى أنها ليست لتغذية الوضع القائم ولكن تنمية حقيقية لتلبى الاحتياجات المستقبلية للصناعة والزراعة والتشغيل والتجارة وكل شىء.

المشروع الآخر هو محطة تحلية مياه البحر، وهو مشروع ضخم جداً بطاقة 300 ألف متر مكعب فى اليوم، ومع اكتمال إنشائها ستخدم أكثر مليون ونصف المليون مواطن، فى حين أن الـ100 ألف متر مكعب التى دخلت الخدمة بالفعل تكفى كل سكان شمال سيناء، وهدفنا هو التنمية الحقيقية.

ننشئ مدينة رفح الجديدة لخدمة كل المصريين

سعدت بما شاهدته من حجم عمل وإنجاز فى أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة، وهى مدينة خُططت وتُنفَّذ بإشراف من رجال القوات المسلحة، ممثلة فى الهيئة الهندسية، والجيش الثانى الميدانى، وهى ستخدم كل المواطنين المصريين، ويجرى إنشاؤها على أعلى مستوى.

وتقام مدينة رفح الجديدة كبديل لمدينة رفح القديمة، ومع اكتمال إنشائها ستضم 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوى، وستوجد بها كل الخدمات الحديثة الموجودة بأى مدينة جديدة، وهى المدينة التى ستضم مرحلتها الأولى 4500 وحدة سكنية، وانتهت 1400 وحدة بالكامل، وجارٍ إنهاء المرحلة الأولى حالياً.

مشروعات صحة وإسكان

حرصتُ على تفقُّد مستشفى العريش العام، ومشاهدة كل أعمال التطوير التى تجرى فيه، لتقديم خدمة تماثل الخدمة التى يتلقاها المواطن فى القاهرة، ومن ذلك بناء مبانٍ جديدة لرفع مستوى الخدمة.

جزء مهم من الجولة هو تفقُّد مشروعات الإسكان، ومنها رفع الكفاءة، ومنها ما هو إنشاء وما هو تطوير فى العريش، حيث تفقدت مشروع رفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاونى، بعدما أصبح قديماً وتهالك وأصبح يمثل خطورة داهمة على المواطنين، ومن ثم تدخلت الدولة لتعيد بناءه وترفع كفاءته.

ميناء دولى بـ«العريش»

الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بأن يكون ميناء العريش ميناء دولياً على أعلى مستوى، فبعدما كانت مساحته لا تتجاوز 50 فداناً، تم التوجيه بإضافة 540 فداناً، أى أكثر من 11 ضعف مساحته.

الميناء يتم عمل أرصفة فيه بطول 2.5 كيلومتر، وتم الانتهاء من نصف تلك الأطوال، وهو كان يُستخدم قديماً فى الصيد وتصدير الملح فقط، واليوم سيكون واجهة بحرية مهمة جداً لتصدير المنتجات والصناعات التى يتم العمل عليها فى سيناء. وسيتم تعميق الغاطس للميناء من 7 أمتار إلى 13 متراً، والميناء بعد التطوير سيكون نهضة ونقلة حقيقية لسيناء ومدينة العريش على وجه الخصوص.

5 جامعات في «أرض الفيروز»

التقيت بـ«شباب يفرح» من أبناء وبنات أهالى شمال سيناء خلال زيارتى لجامعة العريش الحكومية اليوم، وهى جامعة تضم 11 كلية و7300 طالب وطالبة من أهالى شمال سيناء.

الطلاب يدرسون فى جامعة العريش على أعلى مستوى، وهناك 5 جامعات حالياً فى شمال سيناء، سواء حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم وبناء المواطن المصرى، وتم افتتاح كلية الطب البشرى فى جامعة العريش.

كما زرت محطة محولات تخدم مدينة الشيخ زويد من تنفيذ وزارة الكهرباء والقوات المسلحة، وهى المحطة التى تضمن تأمين احتياجات المدينة من الطاقة الكهربائية.

أسماء الشهداء.. مصر لا تنسى شهداءها ومَن ضحوا لأجلها

حرصت على تفقد المحكمة الابتدائية لشمال سيناء، التى كانت مبنى قائماً، ويتم إعادة تجهيزه لتشغيله فى الأيام القليلة القادمة.

هناك أناس كثيرون جداً لا يعلمون أن كل الأسر والعائلات المصرية دفعت ثمناً كبيراً لعودة الأمن والاستقرار بشمال سيناء، وضحت بأبنائها وذلك لكل مستويات المجتمع؛ فمثلاً الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضياً فى المحكمة واستشهد فى 2015 فى إحدى الهجمات الإرهابية، وتمّ إطلاق اسمه على إحدى القاعات، ومصر لا تنسى أبناءها الشهداء ممن ضحوا بحياتهم لأجل الوطن.

ويتم إطلاق أسماء الشهداء على الميادين والمنشآت لأننا نعلم جميعاً «غلاوة الدم»، وما بذلوه من أجل الوطن.

الدعم والقضاء على سوق الصرف الموازية

البنك المركزى يتحرك بدعم كامل من الحكومة للقضاء على السوق الموازية للصرف، ومن هنا اتخذ خطوات مهمة لعودة وضبط السياسة النقدية وعودة التوازن لسوق الصرف للعملة الصعبة. وهناك توجيهات رئاسية بدعم الفلاح والمزارع لتشجيعه على توريد القمح، وسنقر حافزاً إضافياً له يزيد على الألف جنيه المقررة من قبل

ونتحمل فى دعم المواطنين ما يفوق القدرات التى تستطيع دول متقدمة وغنية أن تقدمها لمواطنيها، فمثلاً تكلفة رغيف الخبز 90 قرشاً ولم تزد على المواطن، ولولا تثبيت سعر الكهرباء لكان من يدفع 300 جنيه سيدفع ألف جنيه.