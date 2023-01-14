«الحكومة» في شمال سيناء.. الأمن يعود لـ«أرض الفيروز»

اصطحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، «خُمس الحكومة»، بواقع 7 وزراء ومسئولين، فى جولة تفقدية لمدن ومشروعات محافظة شمال سيناء، فى أضخم زيارة حكومية للمحافظة منذ عام 2010، وهى الزيارة التى تستهدف تفقد الانطلاقة التنموية فى «أرض الفيروز» بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار ودحر الإرهاب فى أراضيها، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعطاء دفعة للمشروعات التنموية فى نطاق المحافظة.

وتضمنت جولة «مدبولى» لقاء بطلاب جامعة العريش، كما زار رئيس مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الجارية فى نطاق أرض الفيروز، مثل مدينة رفح الجديدة، أحد أهم المشروعات التنموية العمرانية فى شمال سيناء، فضلاً عن عدد من مشروعات البنية التحتية التى تعمل الدولة على تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحل عدد من المشكلات التى كانت تواجه أهالى المحافظة.